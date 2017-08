Roxeanne Hazes zou 'kunnen moorden uit liefde'

In gesprek met presentator Kay Nambiar voor de MTV-webserie Sit Down vertelt de 24-jarige zangeres dat ze "bereid is om te vechten als een flirt te ver gaat". "Je moet me niet laten drinken. Als iemand met 'm flirt, krijg je een beuk voor je kanis", aldus Hazes.

Maar ze kan zich ook voorstellen dat het niet alleen bij vechten zou blijven. "Als iemand mijn vriend iets aandoet, zou ik best kunnen moorden uit liefde. In een vlaag, maar misschien ook gepland", zegt de zangeres lachend. "Als iemand hem aanraakt, denk ik dat het zwart voor mijn ogen wordt. Het wordt dan heel ordinair."

Hazes, die begin maart door Zwennes ten huwelijk werd gevraagd, vertelt nog steeds erg gelukkig met hem te zijn. "Het is zo bijzonder dat ik dit mag meemaken in mijn leven. Dat je oprecht blij bent als de ander thuiskomt", aldus de dochter van de overleden zanger.

"Erik is mijn beste vriend. Op vakantie zeiden we tegen elkaar: ik kan mezelf zijn bij jou. Ik kan een poepie bij 'm laten, maar me ook sexy aankleden om hem te verleiden."

Dré

De zangeres bracht ook nog haar gebrouilleerde relatie met haar jongere broer Dré aan de orde. "Ik ben altijd oké met mijn broertje geweest, maar hij geloof ik niet zo met mij, heb ik het idee. Ik heb het nu een plaatsje kunnen geven."

"De deur staat op een kier, het is zoals het is. We zijn nu even uit elkaars leven, maar niet uit elkaars hart. Het is wel mijn broertje."