Harry Potter-acteur Robert Hardy (91) overleden

Dat heeft zijn familie donderdag via de BBC bekendgemaakt. In de verklaring staat dat Hardy "een geweldig leven" en "een grootse theater-, tv- en filmcarrière, die een periode beslaat van ruim 70 jaar'', heeft gehad.

Hardy kreeg grote bekendheid door onder meer zijn rol als dierenarts Siegfried Farnon in de populaire BBC-serie All Creatures Great and Small. In Nederland werd die uitgezonden onder de titel James Herriot.

Op latere leeftijd was hij Cornelis Droebel, de minister van Toverkunst in de Harry Potter-films. Hardy had gastrollen in tal van tv-series waaronder The Saint, Upstairs Downstairs, Inspector Morse, Lewis en Miss Marple.