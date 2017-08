Recensieoverzicht: The Big Sick is 'prachtige hedendaagse komedie'

NRC - Vier sterren

"In The Big Sick komt het wereldje van (meestal) middelmatige stand-up comedians die hopen door te breken, overtuigend samen met dat van twee ouders die worden geconfronteerd met de levensbedreigende infectie van hun dochter. De beste romantische komedie in jaren is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis die de scenarioschrijvers (...) overkwam. Dit geeft alles een groot gevoel van authenticiteit."

De Volkskrant - Vier sterren

"The Big Sick heeft een ingenieus script met meer samenhang dan het lijkt. Het laat zien dat het verdoezelen van waarheden omwille van de goede vrede nooit een verstandig plan is voor de lange termijn. En dat iedereen er beter van wordt als je elkaar met open blik tegemoet treedt. Dat maakt het in meerdere opzichten een prachtige hedendaagse romantische komedie."

Het Parool - Vier sterren

"The Big Sick ís geen conventionele romcom. Kumail Nanjiani speelt zichzelf in deze verfilming van de belangrijkste periode uit zijn leven. Hij is een stand-upcomedian in Chicago, die net als zijn vrienden probeert door te breken. Zijn Pakistaanse ouders zien echter veel liever dat hij alsnog advocaat wordt. Moeder Nanjiani nodigt tijdens familiediners bovendien altijd een Pakistaans meisje uit om aan Kumail te koppelen. (...) Dit is zoals gezegd een waargebeurd verhaal. Kumail Nanjiani kent de geschetste situaties en milieus van binnen en van buiten. Daarom zijn ze zo vermoedelijk ook zo geloofwaardig. Zo eerlijk. Een minuut of twintig scheiden The Big Sick van perfectie. De laatste akte is iets te lang en minder onderscheidend dan de rest van deze heerlijke film, waarin ook de bijrollen positief opvallen."

De Telegraaf - 3,5 ster

"Als jonge immigrant die tussen twee culturen in staat en als komiek die nog weinig kaas van het vak gegeten heeft, is hoofdrolspeler Kumail Nanjiani de belichaming van sociale ongemakken. Geestig en herkenbaar, hoewel zijn familieachtergrond uit weinig meer bestaat dan oppervlakkige stereotyperingen. Aan Emily's kant is dat veel beter. De bijrollen van Ray Romano en Holly Hunter als worstelende (schoon)ouders voelen zo oprecht dat ze een eigen film hadden verdiend".

Trouw - Vier sterren

"Er zijn nogal wat films over cultuurverschillen die geliefden in de weg staan. Het mooie is dat het opgewekte The Big Sick volkomen z'n eigen gang gaat. De film lijkt niet zo nodig fans van romcoms te willen behagen, maar vertelt wel een warmbloedig verhaal rond mensen die beseffen dat regie over het leven beperkt is. (...) De film is een vrolijk makend voorbeeld van een goede, slimme romantische komedie, een uitgehold genre dat er met The Big Sick een nieuwe moderne standaard bij heeft."

AD - Vier sterren

"The Big Sick, een verrassende bioscoophit in Amerika, is een ongewoon liefdesverhaal. Er zitten humoristische en tragische scènes in, maar de film ademt een soort waarachtigheid uit waardoor de kijker nog meer geraakt wordt door wat de geliefden overkomt.(..) Los van de uitstekende hoofdrolspelers mag ook Holly Hunter niet onvermeld blijven. Zij maakt van Beth, de moeder van Emily, een heerlijke, hilarische en heftige vertolking die de film een extra impuls geeft."

