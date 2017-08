Huwelijk Robert ten Brink 'verloopt niet altijd vlekkeloos'

Volgens Roos ten Brink hebben zij en haar man "hetzelfde gedoe als elk ander echtpaar. Dat vertelt ze donderdag aan Margriet. "En in die 37 jaar hebben wij naast de ups ook downs gehad. Een huwelijk kan niet altijd alleen maar leuk zijn, maar onze redding is denk ik dat we samen ook erg kunnen lachen om onze ergernissen. Als dat niet meer lukt, heb je denk ik een probleem."

Gijzeling

Robert en Roos ten Brink hebben samen vijf dochters. Volgens hem kun je elkaar dan niet altijd voldoende aandacht geven.

"Als je niet oppast, kan je gezin je in gijzeling nemen. Jarenlang zit je in een vast stramien: de kinderen moeten op tijd naar school en naar bed, er moet eten in huis zijn… Als ik 's ochtends vroeg die jonge gezinnen bij de school in onze straat zie staan, denk ik weleens: hoe hebben wij dat gedaan met vijf dochters? Je moet elkaar in die dagelijkse drukte niet uit het oog verliezen. Ons is dat blijkbaar gelukt, want nu de kinderen uit huis zijn, pakken wij gemakkelijk de draad van voor die tijd weer op."

Roos ten Brink adviseert haar dochters dan ook "een man met humor" te zoeken. "Anders red je het niet."