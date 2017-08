Furious Five-rapper opgepakt om doodsteken dakloze

Volgens het politierapport in handen van The Hollywood Reporter kwam er op dinsdag een melding binnen dat er een man zou zijn neergestoken. Eenmaal op de plek aangekomen trof de politie de 55-jarige John Jolly aan met meerdere steekwonden.

Jolly overleed naderhand in het ziekenhuis in New York. De politie kon Glover opsporen via beelden van een surveillancecamera in de buurt van waar Jolly werd omgebracht. Volgens een bron zou Glover de man hebben neergestoken omdat die hem uit zou hebben gescholden voor homo.

Grandmaster Flash and the Furious Five

Glover was een van de oprichters van de hip hop groep Gransmaster Flash and the Furious Five. De groep wordt beschouwd als pioniers van de hip hop in de jaren tachtig.

Het nummer The Message werd in 1982 een hit, volgens velen de eerste hip hop plaat met een sterke sociale boodschap.