Cooper Hefner hekelt open relaties vader Hugh Hefner

Dat zegt hij in gesprek met Playboy.

"Dat is iets waar ik mijn vader om haat. Ik lijd er ook onder want mensen denken door zijn levensstijl dat seks prima zonder romantiek kan. Dat is niet zo. Monogamie is voor mij de beslissing te vechten voor een relatie."

Cooper Hefner is de huidig creatief directeur van het blad. In 2015 liet het tijdschrift weten geen naaktfoto's meer te publiceren omdat dat gedateerd zou zijn. Cooper noemde dat destijds een grote vergissing omdat naakt hoort bij de identiteit van het blad en bracht de naaktreportages terug.

Veranderd

Hefner geeft aan dat het blad onder zijn leiding is veranderd. "Ik denk dat het verschil tussen de Playboy van gisteren en van vandaag is, is dat het vroeger exclusief voor mannen was. Tegenwoordig denk ik dat het voor mannen én vrouwen kan gelden."

Hefner beschouwt zichzelf in die zin als feminist. "Ik denk dat er nu een golf gaande is met jonge vrouwen die het begrip feminisme willen herdefiniëren. Vrouwen als Emma Watson die erg comfortabel zijn met seksualiteit. Ik ben honderd procent feminist, maar ook duidelijk over wat dat inhoudt."