Amsterdams filmfestival vertoont eenmalig Dark Blood

De Nederlandse regisseur George Sluizer, die in 2014 overleed, monteerde het onvoltooide materiaal vlak voor zijn dood. Sluizer bezat de rechten niet maar wilde niet dat de film, die zonder toestemming van de familie Phoenix is uitgebracht, voor het nageslacht verloren ging.

Vanwege de problemen met de rechten kan Dark Blood zelden worden vertoond. In Nederland was de film eerder te zien op het Filmfestival in Utrecht en tijdens een hommage in bioscoop Het Ketelhuis in Amsterdam.

De weduwe van Sluizer is bij de eenmalige vertoning in het Vondelpark aanwezig en leidt de film in. Zij heeft toestemming gegeven voor het vertonen van Dark Blood omdat het crowdfundingplatform Cinecrowd in 2012 hielp om het geld bij elkaar te sprokkelen dat nodig was om de film te voltooien.

Synopsis

Dark Blood gaat over een jong echtpaar dat midden in de woestijn bij de jonge weduwnaar en kluizenaar Boy strandt. Als de twee weer willen vertrekken wordt duidelijk dat Boy, gespeeld door Phoenix, niet van plan is ze weer te laten gaan. De andere twee hoofdrollen worden vertolkt door Judy Davis en Jonathan Pryce.

Phoenix was overigens niet eerste keuze om de hoofdrol te vertolken. Sluizer wilde aanvankelijk Johnny Depp voor de rol strikken. De Amerikaanse acteur liet in een eerder interview aan NU.nl weten dat hij er geen goed gevoel over had.