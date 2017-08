Vierde Divergent-boek wordt definitief serie in plaats van film

Divergent draait om een groep jongeren die in een post-apocalyptisch Chicago leven in een samenleving waarbij iedereen wordt ingedeeld in een van de vijf facties. Onder leiding van Tris, in de films gespeeld door Shailene Woodley, gaan zij de strijd aan met de machthebbers. De films zijn gebaseerd op drie boeken uit het young adult-genre, geschreven door Veronica Roth.

Ascendant zou eigenlijk net als de drie eerdere delen als bioscoopfilm uitkomen. Het derde deel van de Divergent-reeks, Allegiant, deed het vorig jaar echter zo slecht, dat de stekker uit het project werd getrokken. Al vrij snel daarna werd duidelijk dat de makers voor Ascendant hun pijlen op televisie richtten, waarbij het plan is om het verhaal verder te laten gaan dan waar het boek stopt, en op den duur ook nieuwe personages te introduceren.

Eerder was al bekend dat Shailene Woodley niet meer betrokken is bij het project. Of een van haar medespelers de overstap naar televisie wel maakt is niet bekend. Onder meer Theo James, Zoƫ Kravitz en Miles Teller hadden rollen in de films.

Wanneer de serie uitkomt, is niet bekend.