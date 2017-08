Justin Bieber reageert op afzeggen laatste optredens wereldtournee

Bieber maakte vorige week bekend de laatste concerten van zijn Purpose-wereldtournee te annuleren.

De zanger begint het bericht met een bedankje aan zijn fans. "Leren en opgroeien is niet altijd makkelijk geweest maar de wetenschap dat ik niet alleen ben heeft me op de been gehouden", laat hij weten. In de post beschrijft hij hoe hij verbroken relaties in het verleden afreageerde op anderen. "Ik heb bitterheid, jaloezie en angst mijn leven laten domineren."

Niet perfect

Bieber schrijft dat hij met hulp van mensen uit zijn omgeving er weer achter is gekomen wie hij is en wil zijn. "Ik ben me er erg van bewust dat ik niet perfect ben en dat ik weer fouten zal maken. Maar ik zal mijn toekomst niet meer door het verleden laten bepalen."

"Dat ik deze tijd voor mezelf neem, wil zeggen dat ik duurzaam wil zijn. Ik wil dat mijn carrière overeind blijft, maar ook mijn gemoedstoestand, hart en ziel. Zodat ik de man kan zijn die ik wil zijn. Dit bericht is een mogelijkheid voor jullie om te zien hoe ik mij voel. Ik verwacht niet dat iedereen het zal begrijpen, maar wil mensen hiertoe wel de kans geven."