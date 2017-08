Milika Peterzon heeft relatie met oud-nieuwslezer Edvard Niessing

Dat bevestigt het stel aan het AD.

De twee kenden elkaar al uit de tv-wereld. "Ik sta altijd open voor contact met dierbare collega's. Ik las over haar ellendige tijd en stuurde haar een berichtje. We gingen een drankje drinken. Dat was leuk, maar niet meer dan dat", vertelt Niessing tegen de krant.

Peterzon werd In 2014 getroffen door een dubbele hersenbloeding, waardoor ze tegenwoordig last van geheugenverlies heeft en halfzijdig blind is. Vorig jaar strandde bovendien haar relatie met voormalig tv-tuinman Jurgen Smit en afgelopen december overleed haar moeder.

Vorig jaar sneuvelde ook de relatie van Niessing na tien jaar. "We hebben privé allebei een mindere tijd achter de rug", zegt de oud-nieuwslezer, die naast presentatiecoach ook trambestuurder is.

Gek op elkaar

Eind mei hoorde Niessing dat Peterzon zich inzette voor asielhonden en - katten. "Dat vond ik zo mooi, dat ik haar weer een bericht stuurde. We zijn weer wat gaan drinken en we zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid", aldus Niessing.

Volgens Peterzon zijn de twee heel erg gek op elkaar geworden. "Dat hadden we niet verwacht, we waren er niet naar op zoek", vertelt de oud-presentatrice.

Hoewel hun relatie met twee weken nog erg pril is, heeft het nieuwe stel geen zin in geheimzinnig gedoe. "We weten ook wel dat als wij hand in hand over straat lopen, het snel naar buiten komt. Dat brengt het BN'erschap met zich mee", zegt Niessing.

Volgens Peterzon gaan ze het niet uit de weg. "Want al is het nog maar kort, we zijn zielsgelukkig met elkaar." Niessing: "We passen bij elkaar als handen die ineenverstrengeld zijn."