Arcade Fire-frontman Win Butler ontkent dat hij 'rapt' op nieuw album

In gesprek met Beats 1 zegt Butler dat veel critici schrijven dat hij rapt in het nummer Signs of Life.

"Dat is absoluut niet waar" zegt hij tijdens het interview. "Het is gewoon niet waar dat ik rap in een Arcade Fire-nummer". Butler verwijst naar een fragment waarin hij de dagen van de week opsomt.

"Iedereen die wel eens een rap heeft beluisterd weet dat dit geen rap is. Tenzij hetgeen Bob Dylan doet in zijn nummers ook rappen is. Maar dat is hoe het werkt tegenwoordig, als mensen zoiets maar vaak genoeg blijven herhalen, wordt een verzonnen feit vanzelf waar. Mensen houden van die buzz en willen graag delen in het gevoel ergens kwaad om te zijn".

Opoffering

Ook noemt Butler het werken aan een nieuw album een grote opoffering. "Het is een geweldige baan, je hebt jaren dat je niet werkt maar daar tegenover staan jaren dat je werkt als gekken en weinig tijd hebt voor familie. Maar Butler prijst zich ook gelukkig.

"Wij zijn een van die bands die van de muziek kunnen leven. We zouden veel geld kunnen verdienen aan commerciële klussen maar gelukkig kunnen wij onze inspiratie leggen in de muziek die wij graag willen blijven maken."