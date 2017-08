Miljuschka Witzenhausen wilde geen hond eten voor programma over streetfood

"In Vietnam wordt ook hond gegeten", vertelt Witzenhausen in De Telegraaf. "Dat was toch even schrikken. Die beesten liggen daar op een hoop, zonder vel en gekookt in water. Door het koken trekken hun lippen iets op, het lijkt net alsof ze grommen. Ik sta eigenlijk voor alles open, maar dat heb ik afgeslagen, ik kon het niet."

Een andere lokale specialiteit nam ze na een korte aarzeling toch aan. "We stonden ergens langs de weg te praten en opeens stond daar iemand met een cobra en knipt zo het hart eruit. Het is erg onbeleefd om eten te weigeren, dus ik heb het opgegeten."

Tijdens haar reis werd de presentatrice, zoals veel toeristen, ook even ziek. Naar eigen zeggen kwam dat echter niet door het voedsel. "Ik vermoed door de combinatie van jetlag en de hele sterke koffie die ze daar drinken."