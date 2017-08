Kesha gaat na vier jaar weer toeren

De zangeres, die de afgelopen tijd vooral in het nieuws was vanwege haar juridische strijd met producer Dr. Luke, begint in september aan een reeks van 21 optredens om haar nieuwe album Rainbow te promoten.

Dat meldt Rolling Stone.

De aftrap van de tournee is op 26 september in Birmingham, Alabama. Op 1 november sluit de zangeres haar tour af in Los Angeles. Of ze daarna ook naar Europa komt, is niet bekend.

Rainbow verschijnt op 11 augustus. De eerste single van het album, Praying, kwam twee weken geleden uit.