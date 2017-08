Meer abonnees New Yorker na tirade voormalig perschef Trump

Het was een toename van 92 procent vergeleken met het gebruikelijke dagelijkse aantal nieuwe aanmeldingen in juli.

Het artikel werd binnen vier dagen tijd meer dan 4,4 miljoen keer gelezen en leidde tot een grote stroom aan nieuwe abonnees, meldt het Amerikaanse opinieblad AdWeek.

In de scheldkanonnade die Scaramucci hield tegen een journalist van The New Yorker maakte hij Reince Priebus, de inmiddels ontslagen stafchef van Donald Trump, uit voor een "fucking paranoïde schizofreen".

'Pik afzuigen'

Ook viel Scaramucci flink uit tegen Trumps vertrouweling Steve Bannon, die hij verweet "dat hij probeert zijn eigen pik af te zuigen en zijn eigen macht uit te bouwen over de rug van de president".

The New Yorker publiceerde het verhaal over het interview op 27 juli. Daarna verspreidde de tekst zich razendsnel over internet.

Scaramucci, die was aangesteld door Trump om de bezem door het Witte Huis te halen, werd na tien dagen ontslagen door de president. Ook Priebus, die een half jaar de functie van stafchef bekleedde, is inmiddels de laan uitgestuurd. Steve Bannon zit nog wel op zijn plek.