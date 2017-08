Bijna miljoen kijkers voor Zomergasten-uitzending Eberhard van der Laan

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Van der Laan staat daarmee boven premier Mark Rutte (925.000 kijkers) en Ahmed Aboutaleb (789.000).

Het is niet de best bekeken aflevering van Zomergasten. In 2001 keken 1,3 miljoen mensen naar het gesprek van Adriaan van Dis en Youp van 't Hek. Ook de gesprekken met Mies Bouwman (1,1 miljoen) en Paul de Leeuw (1 miljoen) in 2003 werden iets beter bekeken.

De vorige aflevering van het interviewprogramma, met microbioloog Rosanne Hertzberger als gast, trok vorige week zondag 549.000 kijkers.

Ziek

De 62-jarige Van der Laan is ernstig ziek. In het VPRO-programma vertelde hij dat hij van plan is voorlopig nog even aan te blijven als burgemeester. De uitzending werd op wens van de Amsterdamse burgemeester niet live uitgezonden, maar een week eerder opgenomen.

"Dat vind ik belangrijk. Als mijn ziekte dan even opspeelt is het geen beletsel voor het live-programma", zei de 62-jarige Van der Laan bij de Amsterdamse omroep AT5.

In onder meer in Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam Museum, De Balie, Het Ketelhuis en Q-Factory hingen grote schermen waarop Amsterdammers de uitzending, die hier is terug te zien, gezamenlijk konden bekijken.

Derde plaats

De tweede aflevering van het tv-programma met presentatrice Janine Abbring staat op de derde plaats van best bekeken tv-programma's van zondag.

Bovenaan de lijst prijkt het Journaal van 20.00 uur, dat bijna 1,5 miljoen kijkers trok. Gevolgd door de kwartfinale van het EK Voetbal voor vrouwen tussen Engeland en Frankrijk. Op de vierde plaats staat de Formule 1 Grand Prix van Hongarije met ruim 890.000 kijkers.