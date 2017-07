Johnny de Mol maakt namen van gasten nieuwe programma bekend

Op zijn Instagram-pagina maakte De Mol zaterdag de namen van zijn gasten bekend. Hij plaatste een foto waarop te zien is hoe hij Rico Verhoeven een dikke knuffel geeft, met de boodschap "It's a wrap! Het zit erop! Vier maanden, zes landen, zeven gasten... één groot avontuur!" Hij bedankt zijn gasten voor "een geweldige tijd".

De Mol bezoekt in zijn nieuwe programma zes stammen die leven zonder moderne apparatuur of luxe. De vraag voor de BN'ers die hij meeneemt, is of zij dat leven zouden aankunnen. Ze belanden in onder meer Bhutan, Namibië, Mongolië, Brazilië en Kenia.

Johnny Into The Wild is vanaf maandag 4 september te zien op RTL4.