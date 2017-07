Stereophonics maken titel van nieuw album bekend

Het album, dat de titel Scream Above The Sounds zal heten, komt uit op 3 november 2017.

De band uit Wales zette bij deze aankondiging donderdag ook de track All In One Night online. Het ruim vijf minuten durende nummer is via Spotify, Deezer en andere streamingsdiensten te beluisteren. Overigens staat er op YouTube ook een liveversie die is opgenomen tijdens een concert in Plymouth.

De song staat, samen met negen andere nieuwe songs, op het in november te verschijnen album.

Tegen het Britse muziekblad NME liet frontman Kelly Jones zich ontvallen dat de plaat "heel gevarieerd" is en dat het geluid "groots" is. Verder zei Jones dat de songs "behoorlijk verheven" zijn.

Het vorige album van de Stereophonics, getiteld Keep the Village Alive, kwam uit in 2015. De band heeft gedurende haar bestaan meer dan 10 miljoen albums verkocht, waarvan zes keer platina of multi-platina. De platen van de groep hebben steevast op de eerste plek in de Britse albumlijsten gestaan.