Album Ed Sheeran genomineerd voor Mercury Prize

Behalve Sheeran zijn ook albums van onder meer Alt-J (die de prijs al eerder wonnen in 2012), The xx, Blossoms en Glass Animals genomineerd, zo meldt The Guardian donderdag.

Vakjuryleden, waaronder Marcus Mumford van de groep Mumford and Sons en zangeres Ella Eyre, hebben de lijst met genomineerden samengesteld.

Donderdag werd tevens bekend dat Divide het bestverkochte entertainmentproduct in Groot-Britannië van dit jaar tot nu toe is. Er zijn in het thuisland van de zanger inmiddels meer dan twee miljoen exemplaren van verkocht. Van het album zijn meerdere grote hits afkomstig, waaronder Shape of You.

24.000 euro

De Mercury Prize wordt sinds 1992 uitgereikt. Een team van onafhankelijke experts kiest de winnaar, die naast een trofee een bedrag van 20.000 pond (bijna 24.000 euro) krijgt. Vorig jaar ging de prijs naar het album Konnichiwa van de rapper Skepta.

De prijs wordt uitgereikt op donderdag 14 september in de Eventim Apollo in Londen. Meerdere genomineerde artiesten zullen dan optreden, al is nog niet bekendgemaakt wie dat zijn.