Steven Brunswijk ligt niet wakker van zwak optreden De Slimste Mens

Dat riep bij een deel van de 1,3 miljoen kijkers de vraag op of dit de snelste finale ooit was. Met nog 17 seconden op de klok werd Brunswijk in de aflevering, die hier is terug te kijken, al na één antwoord van 3FM-dj Verschuuren weggespeeld.

Hoewel KRO-NCRV niet wil bevestigen of dit ook daadwerkelijk de kortste finale is, lijkt het daar wel op. William Spaaij speelde in 2014 een finale met 63 seconden op de klok.

Brunswijk reageert in gesprek met NU.nl sportief: "Ik had mij misschien wat beter voor kunnen bereiden. Ik kende de regels eigenlijk niet. Ze hebben me wel verteld om de app te spelen of om een aflevering terug te kijken, maar daar had ik het te druk voor."

Boekenslim

Bovendien heeft Brunswijk geen grote interesse in algemene kennis uit boeken. "Ik onthoud alleen de zaken die mij interesseren. Zoals het slavernijverleden of mijn Surinaamse achtergrond, de rest is maar troep in mijn hoofd. Nu kwamen er vragen over Karl Marx, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres."

Spijt van zijn deelname heeft Brunswijk echter totaal niet. "Ik wil mensen vooral aan het lachen maken. Dat is volgens mij wel gelukt. Ik zou dan ook zo weer meedoen, mochten ze me vragen. En ik denk niet dat ik snel zal worden vergeten."