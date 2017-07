Opkomst TMF betekende volgens oud-programmadirecteur einde MTV

Dat zegt oud-programmadirecteur bij MTV Brent Hansen in de VPRO Gids. De muziek- en jongerenzender werd in 1981 gelanceerd in Amerika. Sinds 1 augustus 1987 is de zender in Nederland te zien, toen nog onder de naam MTV Europe.

De zender was jarenlang een begrip, maar verloor na enkele jaren aan impact.

"In 1987 was er nog een internationale markt met culturele uitwisselingen voor jonge mensen. We wilden allemaal deel uitmaken van Europa, maar in de loop van de jaren negentig veranderde dit", zegt Hansen.

"Mensen begonnen zich af te vragen: als we één groot Europa worden, waar blijf ik dan als kleine Nederlander of Italiaan? Lokale muziektelevisie werd geïntroduceerd, mensen wilden in hun eigen taal aangesproken worden."

TMF

Dat resulteert in Nederland onder meer in de opkomst van TMF. Om de concurrentie met TMF aan te gaan, gaat MTV zich steeds meer richten op regionale merken. Zo ontstaan MTV Central en MTV Italia. "In bepaalde opzichten was dat het begin van het einde", zegt Hansen.

"De Europese jongeren gemeenschap was er simpelweg niet meer." MTV bestaat deze maand dertig jaar.