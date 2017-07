Prinses Diana vaak in tranen door paparazzi

In de documentaire blikken de Britse prinsen terug op het leven van hun moeder, die twintig jaar geleden overleed na een auto-ongeluk in Parijs. Het is de eerste keer dat de twee broers zo openlijk spreken over de dood van prinses Diana.

Een deel van Diana: Our Mother gaat over de strijd van de koninklijke familie met de pers. Dat meldt de website Time, die van te voren al beschikking had tot de documentaire. Zo wordt onder meer filmmateriaal getoond waarbij prinses Diana aan journalisten vraagt om te stoppen met het filmen van haar zoons tijdens een skivakantie. Ook is te zien hoe ze met moeite een gebouw binnentreedt doordat er zoveel fotografen voor staan.

"Als je de prinses van Wales bent en een moeder, dan denk ik niet dat het gepast is als je achterna gezeten wordt door dertig mannen op motoren die je weg blokkeren, die naar je spugen, die naar je schreeuwen en zich heel heel slecht gedragen om maar een reactie van je te krijgen", aldus prins William over de incidenten.

"Ze zorgden ervoor dat een vrouw publiekelijk huilde, zodat ze daarvan foto's hadden", vervolgt hij. De prins zegt door de ervaringen met de pers in zijn jeugd zelf tegenwoordig voorzichtig te zijn met paparazzi en daarom meer barrières op te werpen.

Laatste telefoongesprek

Daarnaast vertelt prins William in de documentaire over het laatste telefoongesprek met zijn moeder, dat tot zijn spijt erg gehaast was. Zijn broer Harry is onder meer aan het woord over de jaren dat hij dienst was en hoe dat voor hem voelde als een ontsnapping.

In Diana: Our Mother worden bovendien enkele vrienden van de prinses geïnterviewd, waaronder Elton John. Ook gaan de gesprekken over haar koninklijke bruiloft en het werk voor goede doelen dat ze verichtte.

De prinsen wilden de documentaire graag maken om de herinnering aan hun moeder te waarborgen en hadden het gevoel dat ze "dit aan haar verplicht zijn", zo vertelden ze eerder aan The Telegraph.

Prins Harry: "Ik denk dat het nooit makkelijk voor ons zal zijn om over haar te praten, maar na twintig jaar is het tijd om mensen te herinneren aan het verschil dat ze maakte binnen de koninklijke familie maar ook in de wereld."