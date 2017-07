William en Harry spraken moeder Diana op dag van haar dood

Prins Harry vertelde het Britse ITV zijn moeder, die in Parijs was, op de desbetreffende dag telefonisch te hebben gesproken. “Ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd, maar weet wel dat ik er waarschijnlijk de rest van mijn leven spijt van heb dat dat telefoontje niet langer duurde”, aldus de prins.

Het is komende maand twintig jaar geleden dat prinses Diana stierf. Dat gebeurde op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs. William was toen vijftien jaar oud, Harry twaalf jaar. Eerder dit jaar maakten zij bekend dat in de tuin van het Londense Kensington Palace een beeld van Diana komt te staan.

De documentaire Diana, Our mother: her Life and Legacy door het Britse ITV wordt maandag in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden.