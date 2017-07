Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Netflix Original-serie Ozark volgt Marty Byrde, meester-witwasser voor het op een na grootste drugskartel in Mexico. Jason Bateman en Laura Linney spelen de hoofdrollen. In het tweede seizoen van Shooter is het gevaar voor Ryan Phillippe verre van geweken als hij met een nieuwe dreiging wordt geconfronteerd. En in de première van de muzikale highschoolserie Backstage wordt een groep tieners gevolgd die zich op een eliteschool voor podiumkunsten een weg door voorstellingen zingt, danst en acteert.

Films

The Ring wordt sinds de release in 2002 geïmiteerd en gepersifleerd. Hoewel het zelf een remake van een Japanse voorganger is, hebben regisseur Gore Verbinski en actrice Naomi Watts een klassieker geproduceerd. Andere gruwelfilms die deze week op Netflix verschenen zijn Demon Inside (2013) en Friday the 13th (2009). Andere genres zijn niet overgeslagen: Jackass 2.5 en Er ist wieder da werken op de lachspieren, Tom Cruise zorgt voor het nodige geweld in Collateral, en The Walk vertelt het waargebeurde verhaal van koorddanser Philippe Petit.

Documentaires

Over waargebeurde verhalen gesproken: Netflix heeft oog voor documentaires, en heeft ook deze week weer het aanbod ververst. Imba Means Sing volgt Oegandese kinderen die de wereld rondreizen met hun kinderkoor. En in Fittest On Earth: A Decade Of Fitness is te zien hoe geobsedeerde CrossFit-atleten meedingen naar de titel 'Fitste persoon op aarde', en wordt de geschiedenis verteld van deze snelgroeiende tak van sport.

Stand-upcomedy

Ten slotte twee nieuwe toevoegingen aan de cabaretafdeling. De stand-upshow van Aditi Mittal geeft een komisch inkijkje in de Indiase cultuur, waarbij enige voorkennis niet slecht van pas komt. De special van de Amerikaanse komiek Ari Shaffir zal daarentegen een feest van herkenning zijn, met verhalen over kinderen, volwassenheid en vooral heel veel seks.