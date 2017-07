Boer Riks gaat trouwen met vriendin Nicole

Dat meldt de website van Boer zoekt Vrouw.

De voormalig Boer zoekt Vrouw-kandidaat vertelt dat hij zijn vriendin bij de beverdam in de achtertuin ten huwelijk heeft gevraagd. "Ze zag 't al wel een beetje aankomen, maar op dat moment had ze het niet verwacht, dus dat was wel leuk. Ik ben niet op één knie gegaan, erg he. Maar ik heb het wel netjes gevraagd."

Riks ontmoette zijn toekomstige vrouw al voor de opnames van het programma, toen Nicole vakantiewerk deed op de boerderij van de boer die woont in Canada. Tijdens de opnames koos Riks niet voor een van de drie kandidaten die bleven logeren op zijn boerderij. De boer vertelde in de laatste aflevering van het KRO-datingprogramma dat hij gevoelens had gekregen voor Nicole.

Spannende situatie

Olivia en Owen, de kinderen van Riks die hij kreeg met zijn ex-vrouw, reageerden enthousiast op het nieuws. "Dat ging best mooi! Owen is super enthousiast. Olivia is er iets rustiger onder, ze is onzeker over hoe het er uit gaat zien straks. Het is een spannende situatie natuurlijk. De rol van hun moeder moet niet overgenomen worden. Maar het komt wel goed, daar ben ik niet bang voor."

De aankomende bruiloft wordt klein gehouden, aldus de 40-jarige boer. "'s Ochtends foto’s maken en dan trouwen op de boerderij, daarna eten en een klein feestje. We hopen op mooi weer, dan kan het in de achtertuin, en anders in de oude schuur."

Na de huwelijksreis, die de twee zullen doorbrengen in de Verenigde Staten, zal Nicole bij Riks intrekken. "Dat wordt wel een hele grote verandering. Zolang we blijven communiceren komt het wel goed."

Riks is de eerste boer van de 2017-editie van Boer zoekt Vrouw die in het huwelijk treedt met zijn nieuwe liefde. Eerder werd bekend dat Marc en Annekim, een ander stel uit het meest recente seizoen, hun relatie hebben verbroken. De andere koppels zijn nog wel samen.