Albert Verlinde is 'minder veroordelend' na vertrek Boulevard

Dat vertelt hij in gesprek met De Volkskrant.

De 56-jarige presentator en theaterproducent zal vanaf augustus tweemaal per week het tweede seizoen van de talkshow RTL Live presenteren. "Ik wil er een andere wereld bij houden", zegt hij over zijn televisieklussen die hij doet naast zijn werk bij theaterbedrijf Stage Entertainment.

Verlinde vertelt dat hij af en toe nog de behoefte voelt om showbizznieuwtjes te delen met de kijkers. "Maar dan denk ik: doe het nu maar even niet. Ik wil die arena niet meer in."

Zijn vertrek bij Boulevard heeft ervoor gezorgd dat hij rustiger is geworden. "Ik heb geen bewijsdrang. Ik veroordeel minder. Dat komt toch doordat ik nu meer in een corporate omgeving zit."

Theaterpaard

Eind 2014 kocht Joop van den Ende V&V Entertainment, het bedrijf van Verlinde en maakte hem directeur van de Nederlandse tak van Stage Entertainment, het theaterbedrijf van Van den Ende.

De twee raakten eerder gebrouilleerd, mede omdat Van den Ende de zakenpartner van de presentator had weggekocht. V&V Entertainment raakte daarna in zwaar water, maar Van den Ende merkte dat Verlinde "niet een luxe theaterpaard was dat bij de eerste tegenslag omvalt".

Dat was voor Van den Ende reden om Verlinde als directeur te vragen. Inmiddels gaan de twee weer goed met elkaar om en Verlinde prijst hun samenwerking. "Joop denkt groot, ik ben meer van waarom, wat is de kern? Die mix is fantastisch."

Stage Entertainment zal in september de musical Lazarus van David Bowie en Ivo van Hove naar het DeLaMar in Amsterdam brengen. Ook neemt het bedrijf de programmering van de grote zaal van het theater over.