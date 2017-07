David Bowie-musical Lazarus komt naar Nederland

Albert Verlinde vertelt in een interview met de Volkskrant dat zijn bedrijf Stage Entertainment Nederland de productie vanaf september 2018 naar Theater DeLaMar in Amsterdam brengt.

De musical wordt uitgevoerd door Nederlandse acteurs, maar de liedjes blijven Engelstalig. De Belgische theaterregisseur Van Hove werkt met Job Gosschalk aan de casting. Lazarus moet minstens een half jaar te zien zijn.

Stage Entertainment neemt vanaf september ook de programmering van de grote zaal van het theater in het centrum van de stad over.

Bowie en Van Hove maakten de musical vlak voor de dood van de Britse zanger in januari 2016. De musical ging in première op 15 december 2015 in New York. Bowie was daarbij aanwezig. De zanger stierf aan de gevolgen van kanker, maar hield de ziekte voor de buitenwereld geheim. Van Hove was een van de weinigen die op de hoogte was.