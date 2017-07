Martin Koolhoven stapt uit uitgestelde film over Rotterdam

De regisseur van onder meer Brimstone en Oorlogswinter had voor het ambitieuze project een specifiek verhaal op het oog. Maar toen het niet lukte de rechten hiervoor te regelen, besloot hij zijn medewerking op te zeggen, bevestigde Koolhoven vrijdag.

De productie van de internationale speelfilm is uitgesteld, maar producent Matt Jaems hoopt binnen een halfjaar alsnog te beginnen met de opnames.

“Ik ben al zeven jaar bezig met dit project. Het is mijn levenswerk”, zegt Jaems. Rotterdam, I Love You is het vierde deel in de filmserie Cities of Love, waarin door een keur aan filmmakers een ode wordt gebracht aan een wereldstad. “Kwaliteit is mijn prioriteit en de afgelopen week is duidelijk geworden dat we die nu niet kunnen waarborgen.”

Jaems is vastberaden Rotterdam, I Love You te maken. “De film komt er zeker. Ik ben optimistisch en hoop dat we ergens de komende zes maanden kunnen gaan draaien.” Aanvankelijk zouden de opnamen deze zomer plaatsvinden in de havenstad.

Cast

Volgens Jaems zijn er geen problemen met de financiering van de film en zijn ook alle acteurs nog aan boord. “Voor zover we weten, draaien we met dezelfde cast.” De producent durft niet uit te sluiten dat in de toekomst castleden afhaken vanwege de verschoven opnamen.

Onder anderen Barry Atsma, Martin Koolhoven en Paula van der Oest voegden zich eerder bij het team van regisseurs van Rotterdam, I Love You. De film, die uiteindelijk elf regisseurs krijgt, bestaat uit verschillende losse verhalen die alle een ode brengen aan de havenstad.