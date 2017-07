Matt Damon speelt hoofdrol in film over leven Robert F. Kennedy

Matt Damon zal de rol van Robert F. Kennedy op zich nemen, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Arcel maakt de film samen met Rasmus Heisterberg en Felipe Marino. De film zal begin 2018 worden opgenomen. Andere rollen zijn nog niet bekend gemaakt.

Kennedy was in de jaren zestig lid van de Democratische Partij in Amerika en werd in 1961 benoemd tot minister van Justitie. Op 5 juni 1968, toen hij op weg was naar een persconferentie, werd Kennedy neergeschoten door Sirhan Sirhan. Hij overleed op 42-jarige leeftijd.