Hoofdrol voor Sandra Bullock in Netflix-thriller

Dat maakt The Hollywood Reporter bekend.

Het verhaal, gebaseerd op de gelijknamige roman van Josh Malerman uit 2014, speelt zich af in de nabije toekomst.

Een moeder (Bullock) en haar twee kinderen maken deel uit van een groepje dat de aanval van een mysterieus buitenaards wezen overleeft. De drie slaan op de vlucht in een roeiboot terwijl ze geblinddoekt zijn en kunnen tijdens de barre tocht alleen vertrouwen op hun oren en de inventiviteit van de moeder.

Ocean's Eight

Regisseur Bier is onder andere bekend van haar prijswinnende film In Another World en de succesvolle serie The Night Manager. Bullock (52), die in 2015 voor het laatst als actrice te zien was in de film Our Brand Is Crisis, zal in 2018 te zien zijn Ocean's Eight.

De productie van de film zal in augustus van start gaan.