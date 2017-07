Sopranos-actrice Jamie-Lynn Sigler zwanger van tweede kind

Sigler heeft wel vijf zwangerschapstesten gedaan voordat ze kon geloven dat ze echt weer zwanger was, schrijft ze op het sociale medium.

De actrice is al enige tijd samen met haar man Cutter Dysktra (28), met wie ze in januari 2016 trouwde. Samen met hem kreeg ze hun eerste kind, Beau Kyle Dykstra. Hij werd in augustus 2013 geboren.

Vorig jaar januari werd bekend dat Sigler MS heeft. Tegen US Weekly vertelt ze dat ze bang was dat haar ziekte een tweede zwangerschap in weg zou staan. "Gelukkig kwamen we er vrij snel achter dat dat niet het geval is!"