Jody Bernal kocht designerkoffers van eerstverdiende geld

"Ik zag die dingen in alle rapvideo's en ik had ergens gelezen dat Madonna ze ook had."

Toch heeft hij wel een bittere nasmaak overgehouden aan die aankopen, vertelt hij dinsdag aan Noisey. Zo bleek de koffer niet zo handig te zijn.

"Het was een hele ouderwetse die je moet optillen. Daarnaast was ik jong en ik droeg eigenlijk altijd een petje en een zonnebril. Een beetje shady, dus dacht iedere douanier dat mijn spullen nep waren. Op een gegeven moment pakte ik ook standaard mijn bonnetjes in om te laten zien dat het echt was. Eigenlijk was het dus niet leuk om die dingen te hebben, behalve dan om het hebben zelf."

Rolluiken

Verder vertelt de zanger dat de tijd van zijn hit "heel intens" was. "Ik was laatst toevallig bij mijn moeder thuis - ze woont nog steeds in hetzelfde huis en ze had nog steeds de rolluiken dicht voor de ramen. Dat moest op een gegeven moment wel, omdat er vanuit het hele land fans naar me toekwamen. Dat zit er blijkbaar nog steeds in bij haar."

Que Si Que No kwam zeventien jaar geleden uit. Met zijn nieuwe nummer La Colegiala hoopt Bernal een doorstart te maken in de muziekindustrie.