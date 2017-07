Bioscopen vertonen werk van overleden filmmaker George Romero

Bioscoop Eye in Amsterdam vertoont op 1 augustus eenmalig Dawn of the Dead uit 1978. Het cynische tweede deel uit de beroemde zombiereeks van Romero wordt over het algemeen door critici beschouwd als zijn allerbeste werk. In de horrorfilm probeert een groep mensen die zichzelf heeft ingesloten in een winkelcentrum zich de zombies van het lijf te vechten wanneer de VS is overvallen door een zombievirus.

Dawn of the Dead wordt ingeleid door programmeur Ronald Simons. Voorafgaand aan de film worden trailers vertoond van genretitels die zich lieten inspireren door Romero, zoals Shaun of the Dead en Zombi 2.

Blauwdruk

Bioscoop KINO in Rotterdam vertoont op 21 juli Night of the Living Dead, het eerste deel uit de reeks uit 1968. De zwartwit-film geldt als blauwdruk voor de moderne zombiefilm en werd veel geïmiteerd en geparodieerd. Ook werd er in 1990 een remake geproduceerd.

Romero overleed zondag in zijn slaap na een "korte maar agressieve strijd tegen longkanker", zo melden verschillende Amerikaanse media op basis van een verklaring van zijn familie.