Wilfred Genee wil Tour du Jour ondanks slechte kijkcijfers niet veranderen

"Ik vind het vooral jammer voor de mensen die zo hard werken aan ons programma", zegt Genee maandag in het AD.

"Uiteindelijk beslist de kijker, maar volgens mij is het een prima programma. En dat gaan we nu ook niet meer omgooien." In de eerste twee weken van de Tour de France trok Tour du Jour maar twee keer meer dan 300.000 kijkers.

Kwinkslagen

Volgens Genee is het een bewuste keuze geweest om het dit jaar serieus aan te pakken met minder entertainment. "Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel zetten is niet de oplossing. Dit is geen voetbal. Maar het verschil met Voetbal Inside is er natuurlijk: daar gebruiken we wel veel knipogen en kwinkslagen."

Of dit het laatste jaar voor Tour du Jour is, weet Genee niet. "Daar wordt nu nog helemaal niet over gesproken. De leiding van RTL 7 vindt dat we een goed programma maken, net als de meeste recensenten. Daar ben ik blij mee. De kijkers hebben nog een week de tijd om dat ook te ontdekken."