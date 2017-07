Stunts Zwarte Cross hervat na ongeval met stuntman

De Belgische crosser kwam ongelukkig ten val tijdens een zogenoemde FMX-show in stuntvak Ground Hero, de centrale stuntbaan op het terrein.

"Het was even schrikken, maar we zijn ontzettend opgelucht dat we kunnen melden hij buiten levensgevaar is", meldt de organisatie zondag. De stuntman ligt nog wel in het ziekenhuis met een gebroken neus en een hoofdwond.

Met zo'n 220.000 bezoekers is Zwarte Cross, een mix van motorcross, stunts, muziek en theater, uitverkocht. Zondag is de laatste dag van het festival.