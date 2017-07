Zanger Charlie Puth dwong grotere rol af bij wereldhit See You Again

Dat vertelde de 25-jarige zanger aan Billboard.

"Het was helemaal niet de bedoeling dat ik te horen zou zijn op het nummer, ik zou alleen betrokken zijn als schrijver”, zei Puth over zijn wereldhit uit 2015 met Wiz Khalifa, die te horen is in de zevende The Fast and the Furious-film. "Ik was een nieuwkomer, nog niet cool genoeg om deel uit te maken van de franchise."

De zanger, die later hits als Marvin Gaye en We Don't Talk Anymore scoorde, dwong zijn rol echter af. "Dat telefoontje zal ik nooit vergeten. Ik kreeg allerlei redenen te horen waarom een andere artiest het nummer in moest zingen, maar toen zei ik: 'Jullie film verschijnt over een week en ik geef jullie geen toestemming het liedje te gebruiken.' Toen had ik op wonderbaarlijke wijze ineens een rol in de clip."

Sam Smith

Eerder liet Puth doorschemeren dat See You Again aanvankelijk ingezongen zou worden door zanger Sam Smith. Dit werd door een directeur van Universal Pictures ontkend.

In het interview met Billboard vertelt de zanger dat het nummer, dat gaat over een vriend die overleed na een motor-ongeluk, de basis heeft gelegd voor zijn muzikale identiteit. "See You Again heeft ervoor gezorgd dat ik allerlei muzikale vormen heb kunnen aannemen." Het nummer werd in de film gebruikt als eerbetoon aan de overleden acteur Paul Walker, die tot zijn dood deel uitmaakte van de Fast and the Furious-cast.