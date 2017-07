Stemactrices Disneyprinsessen werken mee aan vervolg Wreck it Ralph

In een scène komen hoofdpersonages Ralph en Vanellope terecht in het wereldwijde web. Daarbij komen ze onder meer een groep Disneyprinsessen tegen, die niet zo perfect blijken als ze vaak gezien worden.

Het is de eerste keer dat Disney de prinsessen uit verschillende films laat samenkomen. Voor de gelegenheid schakelde de filmstudio alle originele stemactrices in van onder meer Belle uit Beauty And The Beast, Ariel uit De Kleine Zeemeermin en Rapunzel uit Tangled.

Het is nog niet bekend of ook de originele Nederlandse stemactrices van de prinsessen hun medewerking verlenen aan de nasynchronisatie van het vervolg op de Disneyfilm.

De scène werd gepresenteerd op D23 Expo, de fanbeurs die Disney om het jaar houdt in het Californische Anaheim, vlakbij Disneyland. Daar werd ook bekendgemaakt dat Empire-actrice Taraji P. Henson haar stem verleent aan het nieuwe personage Yesss. Sarah Silverman (Vanellope) en John C. Reilly (Ralph) maken wederom deel uit van de stemmencast.

Toy Story 4

Disney’s animatiebaas John Lasseter maakte op de beurs ook bekend dat hij niet langer het vierde deel van Toy Story zal regisseren. Josh Cooley, die hem eigenlijk zou assisteren bij die klus, neemt zijn taken over.

Lasseter neemt met pijn in het hart afstand, vertelde hij na de presentatie aan BuzzE. "Maar het is tijd om Josh de kans te geven. Daarbij overzie ik op het moment 24 films, dus qua tijd is het niet zo praktisch er dan ook een te regisseren."