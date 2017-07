'Pim Fortuyn wilde naar bed met journalist Fons de Poel'

De Poel vertelt dat hij de overleden politicus goed gekend heeft. "Ik mocht hem heel graag. En hij mocht mij heel graag . Ik kwam op congressen waar hij ook rondliep. En hij hield van mij, denk ik. Erotisch. Dat is écht waar."

De journalist zegt dat hij niet weet of Fortuyn verliefd op hem was. "Maar hij vond me aantrekkelijk. Hij werd er uitgewerkt bij die partij van Jan Nagel en toen wilde hij nergens zijn verhaal erover vertellen. Hij zei: 'Ik wil alleen maar bij jou.' 'Prima', zei ik. 'Ja', zei hij toen, 'maar dan wil ik wel een keer met je naar bed!' Ik zei: 'Nou dat zien we daarna wel weer'. Ik kon echt ontzettend goed met hem opschieten."



Toen de LPF-leider op 6 mei 2002 werd doodgeschoten zat De Poel naar eigen zeggen "bij de Chinees." "Ik dacht meteen: wat een klote land is dit aan het worden."