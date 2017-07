Fifth Harmony ging in therapie na vertrek Camila Cabello

Ook wilden Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane en Lauren Jauregui ervoor zorgen dat alle neuzen weer dezelfde kant opstonden, zeggen ze tegen Billboard.

Volgens Brooke waren er "vele therapiesessies" nodig nadat Cabello in december aangaf solo verder te willen gaan. Die beslissing zorgde ervoor dat de overige meiden vreesden voor het voortbestaan van de meidengroep, die in 2012 doorbrak na deelname aan de Amerikaanse versie van X Factor. "We hadden er bloed, zweet en tranen ingestopt, verjaardagen en begrafenissen gemist", aldus Jauregui. "Het was alsof de trein opeens stilstond en je je afvroeg of die nog verder zou gaan of dat je achter zou worden gelaten om te sterven."

"We hebben vorig jaar mentaal een les geleerd en ons gerealiseerd dat je soms een stap terug moet doen. Het maakt je sterker", vervolgt Jauregui. Volgens Jane is Fifth Harmony nu gegroeid. "Er zijn geen geheimen meer voor ons."