The Bold-acteur Ronn Moss in België het toneel op met komiek Luc Caals

De 65-jarige Moss, die 25 jaar te zien was als Ridge Forrester in The Bold and the Beautiful, blikt in Den Bolle en de Beautiful terug op zijn soapcarrière. Ook zal hij nog te zien zijn in de theaterproductie Brasschaatse Huisvrouwen.

Het is niet de eerste keer dat Moss in België neerstrijkt. "Ik hou van Vlaanderen'', zei hij eerder in Het Laatste Nieuws. De acteur en voormalig bassist en zanger van de band Player speelde ooit een gastrolletje in de Vlaamse soap Familie en trad op met de De Romeo's.

"Via-via zijn de mensen van het Kusttheater bij mij terechtgekomen, en ik dacht: Why not? Het is veel te lang geleden dat ik in Vlaanderen was.''