Robbie Williams komt in de zomer met nieuw album

Dinsdag maakte de artiest met een video op Twitter de release van Under The Radar Volume 2 bekend. Eind 2014 bracht Williams Under The Radar Volume 1 uit.

''Het is een verzameling nummers waar ik ontzettend trots op ben, maar die de vorige albums niet hebben gehaald'', zegt de 43-jarige zanger. ''Ze hadden er wel op moeten staan, want ze zijn geweldig."

Het laatste album dat Williams uitbracht was The Heavy Entertainment Show, waarmee hij in Groot-Brittannië op nummer een in de hitlijsten kwam. De zanger leverde twaalf platen af die op nummer een binnen kwamen en is daarmee recordhouder als soloartiest in eigen land.