Zomercliffhanger GTST trekt miljoen kijkers

Het was daarmee op het NOS Journaal na het best bekeken programma van de vrijdagavond, zo blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

In de laatste aflevering van het 27e seizoen breekt er een brand uit, die naar verluidt een van de bewoners van het dorpje Meerdijk het leven kost. Hoewel GTST het op een na best bekeken programma van de avond was, vertonen de kijkcijfers van de cliffhangers de afgelopen jaren een dalende lijn.

Volgens Mediacourant keken er de afgelopen jaren opvallend veel méér mensen. Zo keken er in 2013 en 2014 nog 1,8 miljoen mensen naar de laatste aflevering van het seizoen. De laatste maal dat de zomercliffhanger meer dan 2 miljoen mensen wist te boeien, was in 2005.