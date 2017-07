North Sea Jazz blijft tot 2022 in Rotterdam

Het is dit jaar de twaalfde keer in Rotterdam, nadat het internationale festival uit Den Haag vertrok. Festivaldirecteur Jan Willem Luyken: "De manier waarop de stad Rotterdam ons vanaf begin heeft ondersteund en omarmd is geweldig en ik ben zeer blij dat we deze samenwerking voortzetten.''

Wethouder Pex Langenberg is ook trots: "North Sea Jazz bewijst zich al jaren als één van de iconische, Rotterdamse evenementen met internationale uitstraling. Het festival is steeds dieper geworteld in de stad.''

Het festival heet officieel het Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival. Vrijdag begint de 42e editie van het festival.