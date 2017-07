Amerikaanse show Glennis Grace was volgens zangeres 'magisch'

"Het was magisch", blikte de zangeres donderdag terug in RTL Summer Night. "Vanaf het allereerste moment dat ik de stage op ging, was er al zo'n goede energie. Ik had er zo veel zin in."

Volgens Grace gebeurde er "iets bijzonders" die 21 juni in Vitello's Supper Club. "Dan besef je dat al die mensen een kaartje voor jou hebben gekocht, aan de andere kant van de wereld. Dat heb ik altijd gewild, dan sta je daar en gebeurt het."

Nadat de beelden van een optreden van Glennis Grace tijdens Ladies of Soul viral gingen, stond de wereld van de zangeres "op z'n kop." "Ik kreeg zo veel berichten binnen, ik had echt hulp nodig bij het uitzoeken van alle contacten."