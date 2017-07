Gavin Russom van LCD Soundsystem gaat voortaan als vrouw door het leven

Russom zal haar eigen voor- en achternaam houden, maar wil wel met 'ze' aangesproken worden. Dat vertelt ze donderdag in een interview met Pitchfork.

De muzikant zegt dat ze zich vaak "niet mannelijk en ook niet vrouwelijk kleedde, maar iets daar tussenin." Hierdoor heeft ze vroeger veel last gehad van geweld en intimidatie. "Maar de wereld is sindsdien veranderd en dat maakt me hoopvol. Ik dacht altijd dat ik het prima vond dat ik niet echt een man en niet echt een vrouw was, maar iets daar tussenin."

Russom besloot om wat tijd voor de transitie en zichzelf te nemen. "Ik merkte dat er een persoon in mij zit die ik altijd negeerde, die riep 'hé, geef mij aandacht!' Ik vind het jammer dat ik die persoon nooit aandacht gaf, maar het is ook goed dat ik 42 jaar lang heb getwijfeld over mijn identiteit. Het heeft me goede inzichten en ervaringen gegeven."

Vooroordelen

"Er zullen waarschijnlijk mensen zijn die nog nooit met transgenders te maken hebben gehad of er vooroordelen over hebben", vertelt Russom. "Ik hoop dat ik die mensen mijn verhaal kan vertellen door de muziek."

De Amerikaanse dance-punk-discoband LCD Soundsystem staat 11 en 12 september in Paradiso.