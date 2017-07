DJ Isis viert 25-jarig jubileum: 'Ik ben niet van plan om te stoppen'

In een interview zei je eens dat je als kind altijd bevliegingen had, je hield nooit iets lang vol. Toch zit je alweer vijfentwintig jaar in het dj-vak.

"Ik had mijn passie toentertijd nog niet gevonden, denk ik. Daardoor deed ik veel dingen maar tijdelijk, totdat ik op mijn twaalfde voor het eerst elektronische muziek via de radio hoorde. Toen ging ik me er steeds meer op focussen en begon ik vijf jaar later met dj'en."

Hoe kijk je terug op de afgelopen vijfentwintig jaar?

"Ik zie continue een stijgende lijn in hoe ik ben als dj, het is tof om te zien hoe ik steeds beter word. Ook produceer ik steeds meer muziek, terwijl mijn kracht meer in het draaien van muziek ligt. Ik vind het interessant om te zien hoe de dance-wereld zich steeds meer ontwikkelt. Er is een tijd geweest dat wij roepende in een woestijn waren en nu groeit iedereen ermee op. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de technologische revolutie: elektronische muziek is nu veel toegankelijker, iedereen kan eraan komen en produceren. Vroeger sleepte ik met koffers vol vinyl en nu ben je met een usb-stick en laptop al klaar."

"Persoonlijk heb ik vooral de afgelopen jaren veel meegemaakt, omdat ik nu moeder ben van een zoon van zes jaar oud. Dat is ongelofelijk zwaar, omdat ik in de weekenden ’s nachts werk en doordeweeks een ander ritme moet aannemen om mijn zoon naar school te brengen en te halen. Sinds drie jaar moet ik dat als alleenstaande moeder doen, omdat mijn ex-partner helaas andere prioriteiten heeft. Gelukkig neemt mijn moeder mijn zoon onder haar hoede, als ik 's nachts aan het werk ben."

Je zit al jaren in de muziekindustrie en iedereen kent je, maar je hebt nog nooit een hit gehad. Vind je dat jammer?

"Ik ben niet echt een producer, mijn kracht zit meer in het draaien van muziek. Ik begeef me ook niet meer zo veel in het commerciële circuit, maar meer aan de artistieke kant van de dancewereld. Daardoor ben ik misschien minder zichtbaar geworden, maar dat is niet erg. Ik hoef niet per se met de mainstream dj’s mee te draaien."

Dus het is niet jouw droom om nog eens een hit te scoren?

"Hits interesseren me artistiek gezien helemaal niets, ik wil gewoon mooie muziek maken. En als dat dan een hit wordt, is dat leuk meegenomen. Maar het is geen doel van me, ik wil gewoon mooie dingen maken."

Hoe heb jij de dj-wereld zien veranderen?

"Commerciële dj’s verdienen nu veel meer dan toen en in principe kan nu iedereen wat knoppen bedienen en zichzelf dj noemen. Everybody is a dj, maar niet iedereen is a good dj. Je ziet dan dat mensen een tijdje gaan draaien voor een kratje pils en een leuke avond, maar na verloop van tijd merken ze dat ze niet verder komen en dan zoeken ze een andere baan. Er zijn er maar weinig die het vijf jaar volhouden. Het is de kunst om je te onderscheiden van de amateurs."

"Ook begint Nederland een steeds belangrijker land te worden in de dj-wereld. Vroeger was Engeland echt de meester, maar sinds Tiësto de nummer één is geworden van de lijsten met populaire dj’s is dat helemaal veranderd. Nederland speelt zich nu veel meer in de kijker, we hebben in de commerciële dancescene nu echt een belangrijke rol. De laatste vijf jaar worden festivals ook steeds belangrijker hier. Dat is heel tof om te zien."

Is de dj-wereld een mannenwereld?

"Eigenlijk is iedere wereld een mannenwereld, bijna overal werken meer mannen dan vrouwen. Mannen zijn het al duizenden jaren gewend om overal de baas te zijn en die zitten niet te wachten op nog meer competitie. Daarom moeten vrouwen vaak veel harder werken om zich te bewijzen, dat moest ik ook in de dj-wereld. Natuurlijk viel ik op als vrouw in de mannenwereld, maar opvallen is niet hetzelfde als goedkeuring. En daarvoor moest ik me flink bewijzen om die te krijgen van andere dj's."

"Als moeder is het bijna onmogelijk om dj te zijn, terwijl er een heleboel mannelijke dj’s zijn die kinderen hebben en dat redelijk probleemloos combineren. Gelukkig word ik gesteund door mijn omgeving. Ik zie enorm uit naar de dag dat mijn zoon zelfstandig ’s ochtends naar school kan, dat zou mijn redding zijn. Nu moet ik constant de juiste balans vinden en mijn energie verdelen."

Wat is het hoogtepunt uit jouw carrière?

"Dat ik de hele wereld heb overgereisd. Als dj moet je altijd werken als anderen vrij zijn en andersom. Dat zie ik als een nadeel, maar daar staat tegenover dat ik veel mag reizen en daar geniet ik echt van. Nu is het reizen lastiger, omdat ik moeder ben. Dat mis ik ook het meest nu ik een zoon heb, dus ik hoop het later weer wat meer te kunnen doen. Het verrijkt je echt als mens om de wereld van verschillende kanten te kunnen bekijken."

En dieptepunt?

"Ik heb een paar keer keuzes moeten maken om mijn hoofd boven water moeten houden. Dat zijn niet dingen geweest waar ik honderd procent achter stond, bijvoorbeeld samenwerkingen met mensen die een hele andere moraal hebben dan ik. Natuurlijk heb ik tijdens mijn dj-carriere weleens steken laten vallen, maar die kan ik voor mezelf nog goedpraten. DDie samenwerkingen waren voor mij het dieptepunt van mijn carriere en daar ben ik niet trots op. Meer wil ik er niet over kwijt."

Heb je nog een doel als dj?

"Ik ben erg geboeid geraakt door transformatieve festivals, festivals met meer verdieping, waar je naast muziek ook lezingen hebt, bijvoorbeeld. Ik stond de laatste jaren bijvoorbeeld op Fusion Festival en dat was echt een mijlpaal in mijn carrière, daar wil ik vaker zijn. Ook wil ik meer muziek gaan produceren."

Hoe lang wil je nog blijven werken in de dj-wereld?

"Ik ben geenszins van plan om überhaupt te stoppen. Toen ik net was bevallen, moest ik noodgedwongen een paar maanden stoppen met draaien. Maar een maand na de geboorte stond ik alweer te draaien. Doordat ik het een tijdje niet kon doen, besefte ik weer hoe fantastisch ik mijn werk vind. Het draaien is echt het een van de hoogtepunten van mijn leven."