Annette Bening juryvoorzitter filmfestival van Venetië

''Het was tijd te breken met de traditie van mannelijke juryvoorzitters en voor dit jaar een briljant getalenteerde en inspirerende vrouw uit te nodigen voor onze internationale competitiejury'', zei artistiek directeur Alberto Barbera. ''Ik ben erg bij dat Annette Bening deze rol heeft geaccepteerd."

De 59-jarige Bening, echtgenote van Warren Beatty, werd vier keer genomineerd voor een Oscar, voor haar rollen in The Grifters (1991), American Beauty (1999), Being Julia (2005) en The kids are all right (2011). Voor Being Julia en The kids are all right won ze een Golden Globe.

De laatste vrouwelijke juryvoorzitter van het filmfestival van Venetië, het oudste filmfestival ter wereld, was de Franse actrice Catherine Deneuve in 2006.

De 74e editie van het filmfestival van Venetië begint op 30 augustus en duurt tot 9 september. De festivalorganisatie maakt op 27 juli het programma bekend.