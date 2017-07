Opbrengst Serious Request 2017 naar 'verscheurde families'

De opbrengst van de NPO 3FM-actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis.

"Vooral in conflictgebieden zoals in Nigeria en Democratische Republiek Congo, maar ook na natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruishulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen ze hen weer thuis'', zegt het Rode Kruis. ,

Volgens dj Wijnand Speelman, die het thema dinsdag op de radio bekendmaakte, kost het 300 euro om een kind te herenigen met zijn of haar ouders.

Apeldoorn

Het Glazen Huis, van waaruit de actie wordt gedaan, staat dit jaar in Apeldoorn. Dj's laten zich van 18 tot en met 24 december opsluiten om zes dagen lang 24 uur per dag radio te maken zonder daarbij te eten. Wie dat dit jaar zijn, is nog niet bekend.

Vorig jaar haalde 3FM ruim 9,25 miljoen euro op met de actie. Na definitieve telling bleek dat uiteindelijk een half miljoen euro meer te zijn dan in eerste instantie werd gemeld.