YouTuber en actrice Stevie Ryan (33) overleden

Met haar gevatte serie filmpjes kroop Ryan in de huid van typetje La Loca op YouTube. Later parodieerde ze beroemdheden. Haar aanhang op het videokanaal groeide tot 50.000 abonnees en in totaal werden haar filmpjes bijna 15 miljoen keer bekeken.

"Ik kan me herinneren dat ik wakker werd nadat ik een Loca-video had geüpload en die had iets van 900 views en ik dacht: Oh jee, er zijn mensen die dit kijken?", zei Ryan in 2012 tegen The Hollywood Reporter over haar eerste filmpjes. Vanwege haar succes op YouTube kreeg de actrice een contract aangeboden bij zender VH1 voor haar eigen show, Stevie TV.

Depressie

Recentelijk presenteerde Ryan een veelbeluisterde podcast genaamd Mentally Ch(ill) over depressies. In de laatste aflevering van die show, die donderdag uitkwam, vertelde Ryan dat haar opa was overleden aan de gevolgen van een depressie.