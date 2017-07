Weervrouw Helga van Leur vereeuwigd op Walk of Fame RTL

Helga werd op de redactie opgewacht door al haar collega’s en een nog kale tegel. Daar moest ze haar handen in drukken en haar handtekening op zetten. "En dat met trillende handen." In RTL Late Night vertelde Helga dat ze haar plek op de Walk of Fame "even niet aan zag komen".

Direct na haar laatste weerpraatje ontdekte Helga dat haar mentor Peter Timofeeff in de regieruimte mee had gekeken. "Hij kwam ineens als een duveltje uit een doosje." Timofeeff, die in 2014 werd getroffen door een zware hersenbloeding en sindsdien niet meer op tv verschijnt, was er in 1997 ook bij toen Helga voor het eerst het RTL Weer presenteerde.

Helga hield het bij haar laatste weerbericht droog, maar greep wel naar de zakdoekjes die ze in haar jurk had verstopt. Terug op de redactie kwamen de tranen alsnog. "Al mijn collega’s stonden te klappen en toen ging ik."