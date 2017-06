OG3NE ontvangt gouden plaat voor album

"Weet je wat zo mooi is? Dit is ons debuutalbum als OG3NE en het is allemaal eigen werk, geen covers of zo", zei Shelley Vol, die net als haar zussen totaal verrast was. "Dit is zo’n waardering voor wat je doet, echt geweldig."

We Got This verscheen in september en bereikte de eerste plek van de Album Top 100. Op de cd staat onder meer het nummer Lights & Shadows, waarmee OG3NE Nederland dit jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. De zusjes werden uiteindelijk elfde.